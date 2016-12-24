В Музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. для школьников проводят уроки мужества

200 дней и ночей шли ожесточенные бои за город на Волге. Сталинград имел исключительное стратегическое значение. А потому у его стен враг встретил отчаянное сопротивление. Около миллиона человек защищали город от немецких захватчиков. В том числе и более 4 с половиной тысяч уроженцев Мордовии. 5 наших земляков здесь стали Героями Советского Союза. Среди них и летчик Александр Котов.

О подвигах героя рассказывают подрастающему поколению на уроках мужества в саранском Музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. Юным жителям республики демонстрируется, в том числе, и документальный фильм о жизни летчика-истребителя до и после войны. К февралю 1943 года он совершил 250 боевых вылетов и сбил 16 вражеских самолетов. А в мирные годы трудился в колхозе. Рассказы о таких людях, а также их пример — это жизненный ориентир для подрастающего поколения.