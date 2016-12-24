В Музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. для школьников проводят уроки мужества

Приоритеты развития
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
200 дней и ночей шли ожесточенные бои за город на Волге. Сталинград имел исключительное стратегическое значение. А потому у его стен враг встретил отчаянное сопротивление. Около миллиона человек защищали город от немецких захватчиков. В том числе и более 4 с половиной тысяч уроженцев Мордовии. 5 наших земляков здесь стали Героями Советского Союза. Среди них и летчик Александр Котов.
О подвигах героя рассказывают подрастающему поколению на уроках мужества в саранском Музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. Юным жителям республики демонстрируется, в том числе, и документальный фильм о жизни летчика-истребителя до и после войны. К февралю 1943 года он совершил 250 боевых вылетов и сбил 16 вражеских самолетов. А в мирные годы трудился в колхозе. Рассказы о таких людях, а также их пример — это жизненный ориентир для подрастающего поколения.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка