В этом году с применением служебных собак полицейские Мордовии изъяли из незаконного оборота восемь «стволов» и две гранаты

По информации МВД по РМ, правоохранительную службу в республике сейчас несут около 70 специальным образом подготовленных собак. Они используются в поиске взрывчатых веществ и наркотиков, задержании и конвоировании преступников, розыске пропавших людей, обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий.

Как отмечается, в Центре кинологической службы ведомства большинство собак – овчарки. Они являются универсальными сыскными собаками. Кроме того, на службе состоят ротвейлеры, фокстерьеры, ризеншнауцеры, лабрадоры - все работают по своему профилю.

Только в 2022 году полицейскими Мордовии с применением служебных собак из незаконного оборота изъято 8 единиц огнестрельного оружия и 389 боеприпасов, в том числе 2 гранаты. Четвероногими помощниками полицейских обнаружено 760 граммов наркотиков растительного происхождения и 0,37 грамма синтетических запрещенных веществ. Также с применением служебных собак проведено 976 профилактических мероприятий.

Сотрудники Центра кинологической службы регулярно проводят мероприятия по популяризации профессии кинолога. Экскурсии по ЦКС проводятся для всех желающих, особенно они популярны среди школьников и студентов.