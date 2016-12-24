В МГУ им. Н.П. Огарева гуманитарные науки развиваются так же стремительно, как и технические

23 ноября в Мордовском госуниверситете состоялось закрытие Всероссийского научно-практического форума «Саранск – город мира, дружбы и созидания», который длился более месяца. Мероприятия форума проводились при поддержке Минобрнауки РФ и Российской академии наук в рамках года культурного наследия народов России.

Участниками форума стали около 1000 человек из 60 регионов страны. Среди них члены РАН, более 30 докторов наук, свыше 70 кандидатов наук, учителя истории и обществознания, а также аспиранты, студенты, учащиеся техникумов и школ.

Начиная с 13 октября, Мордовским госуниверситетом были организованы заседание научного совета РАН по экономической истории, межвузовская студенческая научно-практическая конференция, ряд круглых столов, мастер-классы для учителей и научно-просветительские лектории, Всероссийская научная конференция финно-угорских народов России в контексте опыта национально-государственного и национально-культурного строительства к 100-летию образования СССР и другие мероприятия.

На закрытии форума были объявлены победители и призеры регионального конкурса для студентов и школьников «Гордость моей Родины», целью которого стало формирование у подрастающего поколения исторической памяти, уважения к прошлому России и Мордовии, сохранению истории своей семьи и народа. Инициатором проведения выступила кафедра истории России МГУ им. Н.П. Огарева, а наградить победителей пришел Глава РМ Артём Здунов.

«Считаю очень достойным тот факт, что на конкурс было прислано 122 работы из 14 районов республики. Отрадно, что это не только студенты вузов, но и среднего профессионального образования, школьники. Совсем недавно мы открыли классы для людей с техническим складом ума, которые будут изготавливать лекарства и спасать жизни людей. Но если развивать только техническую сторону жизни, нормальное общество не построишь. Рад, что университет занимается развитием и продвижением гуманитарных наук. Идея проведения конкурса возникла после встречи с профессорско-преподавательским составом. Мы решили, что, прежде, чем высокопарно говорить о любви к Родине, нужно понять, как мы относимся к родному краю, как увековечиваем память героев, которые учились в наших школах. Этот конкурс должен стать ежегодным, и его статус не должен опускаться ниже регионального», — подчеркнул Артём Здунов.

«Название форума выбрано неслучайно, ведь наш университет является многонациональным — в нем обучаются студенты из 52 стран мира и практически из всех субъектов РФ. Все мы представляем различные культуры, языки, традиции, в связи с чем каждый день учимся понимать друг друга, а также решаем прикладные задачи не только технологического профиля, но и гуманитарного. Мы планируем и дальше развивать гуманитарный блок, в частности историю, ведь без нее невозможно обосновать многие вещи. Историческая справедливость имеет значение не только для сохранения результатов тех людей, которые жили до нас, но и для последующих экономических и политических процессов», — отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Смысл, который мы заложили в эти мероприятия — объединить всех неравнодушных к истории города и республики людей. Форум имеет большое образовательно-воспитательное значение. В России единение происходит не по крови, а по общей истории. Память формирует каждого человека, когда он ее теряет, то перестает быть самим собой. То же самое и с обществом, страной, народом. Без истории теряется способность к самоидентификации и перспективе самостоятельного существования. Прикладной функцией гуманитарных специальностей является формирование современного гуманистического пространства, сохранение основ российской цивилизации с ориентацией на семейные традиции и культуру», — сказал директор историко-социологического института МГУ им. Н.П. Огарева, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Николай Арсентьев.