Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ ответит на вопросы в прямом эфире

Социальная ответственность бизнеса
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
25 ноября в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков в прямом эфире ответит на вопросы граждан.⠀
Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом - https://clck.ru/32kz9s либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
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