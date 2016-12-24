В Мордовии на базе линии 122 заработал единый контакт-центр для поддержки семей мобилизованных

Добавочные номера:

1 – частичная мобилизация и призыв, 8:00 – 20:00, будние дни

2 – медицинское обеспечение семей мобилизованных, круглосуточно и ежедневно

3 – социальная поддержка детей мобилизованных, 9:00 – 18:00, будние дни

4 – трудоустройство, социальное обслуживание и социальная поддержка семей мобилизованных, 9:00 – 18:00, будние дни



Специалисты примут ваше обращение и проконсультируют по интересующим вопросам.