У жителей села Старый Город Темниковского района скоро появится свой Дом культуры

Нацпроект в действии
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Нацпроект «Культура» в действии. В Мордовии продолжается строительство культурно-досуговых учреждений. Свой Дом культуры скоро появится и у жителей села Старый Город Темниковского района. Здесь живут около 400 человек, есть своя школа и творческие коллективы. Поэтому культурно-досуговый центр здесь ждут.
Строительство началось в этом году. В итоге здесь появится просторный Дом культуры со зрительным залом на 120 мест и общей площадью 458 кв.м. Сдача нового здания планируется в 2023 году.
Помимо концертного зала в Доме культуры разместится сельская библиотека и творческие кружки. Также в планах открыть звукозаписывающую студию.
Дом культуры получится современным и станет местом притяжения одаренных жителей села. Строительство находится на середине пути. Уже заложен фундамент, возведены стены, крыша и перегородки. Впереди внутренняя отделка и долгожданное открытие.
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В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
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