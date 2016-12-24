У жителей села Старый Город Темниковского района скоро появится свой Дом культуры

Нацпроект «Культура» в действии. В Мордовии продолжается строительство культурно-досуговых учреждений. Свой Дом культуры скоро появится и у жителей села Старый Город Темниковского района. Здесь живут около 400 человек, есть своя школа и творческие коллективы. Поэтому культурно-досуговый центр здесь ждут.

Строительство началось в этом году. В итоге здесь появится просторный Дом культуры со зрительным залом на 120 мест и общей площадью 458 кв.м. Сдача нового здания планируется в 2023 году.

Помимо концертного зала в Доме культуры разместится сельская библиотека и творческие кружки. Также в планах открыть звукозаписывающую студию.

Дом культуры получится современным и станет местом притяжения одаренных жителей села. Строительство находится на середине пути. Уже заложен фундамент, возведены стены, крыша и перегородки. Впереди внутренняя отделка и долгожданное открытие.