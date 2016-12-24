Во многих торговых точках Мордовии уже можно воспользоваться оплатой через систему быстрых платежей

Cистема быстрых платежей (СБП) позволяет гражданам совершать мгновенные переводы между счетами, открытыми в разных банках, а также оплачивать товары и услуги в магазинах и Интернете. Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона получателя и название банка, в котором у него открыт счет. Сам перевод займет всего несколько секунд. Важно, чтобы оба банка – и отправителя, и получателя средств – были участниками Системы быстрых платежей. Их актуальный список и инструкции, как перевести деньги через мобильные приложения разных банков, можно посмотреть на сайте Национальной системы платёжных карт.

По словам заместителя управляющего отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марии Конаковой: «система быстрых платежей также дает людям возможность оплачивать товары и услуги. Во многих торговых точках Мордовии ею уже можно воспользоваться: оплата по QR-коду и оплата по ссылке».

QR-код используется в физических точках продаж, а также в интернет-магазинах, если вы совершаете покупки с компьютера. При этом банковская карта не требуется – только смартфон с камерой и мобильное приложение банка. Для платежа вам нужно отсканировать QR-код, проверить реквизиты перевода, выбрать счет списания и подтвердить платеж. Платежная ссылка используется в мобильных приложениях и в мобильных версиях сайтов, ее также называют «мгновенный счет».

У СПБ есть преимущества и для бизнеса. Во-первых, тарифы за прием оплаты через СБП в два-три раза ниже, чем за эквайринг. Размер комиссии не превышает 0,7% (а для ряда категорий торговых точек – 0,4%) от суммы платежа. В любом случае, она не может составлять больше 1500 рублей за платеж. Принимать оплату за свои товары и услуги через СБП могут и самозанятые. Для них действует тариф - не более 0,4% от суммы платежа.

Чтобы подключиться к СБП, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу или самозанятому надо обратиться в банк, где у него открыт счет. После этого выбрать наиболее удобный сценарий использования, подключить сервис и начать принимать платежи.