В очистные сооружения Саранска за 5 лет вложат 10 миллиардов рублей

Очистные сооружения Саранска строили в три этапа. Первая очередь появилась более полувека назад, вторая служит городу 35 лет, а третью ввели в эксплуатацию в 2018 году. Проектная мощность на троих — 225 тысяч кубометров в сутки. Износ первой и второй очередей — более 90 процентов, именно поэтому в недалеком будущем на объекте грядут большие перемены.

Реконструкция коснется первичных и вторичных отстойников, цеха ультрафиолетового обеззараживания, цеха механического обезвоживания — его мощность увеличится. А вот использование иловых карт постепенно сойдет на нет. Они больше не понадобятся благодаря сушке шлама — это вещество, которое образовывается после механического обезвоживания. Его будут использовать как технический грунт.

На все работы — от составления документации до завершения реконструкции - понадобится пять лет. Реконструкция пройдет в рамках программы социально-экономического развития Мордовии. Ее ориентировочная стоимость — более десяти миллиардов рублей.

Вопросу развития коммунальной инфраструктуры глава региона уделил внимание во время ежегодного Послания Государственному Собранию. «Предстоит модернизация очистных сооружений Саранска, на реализацию которой потребуется несколько лет и существенные объемы расходов. В 2023 – 2024 годах необходимо разработать проектно-сметную документацию, а в 2024 году – приступить к работам.

Вместе с ВЭБ.РФ и «Росводоканалом» мы входим в большой проект по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры Саранска. Задача МинЖКХ четко и своевременно отработать этот вопрос», - отметил Артём Здунов.

Также Саранскгорводоканал планирует реализовать инвестиционную программу развития. Она касается в том числе замены сетей водоснабжения и водоотведения. В частности в следующем году в рамках инвестпрограммы заменят напорный коллектор по улице Пушкина в Саранске, на Никулы Эркая обновят сети водоотведения.