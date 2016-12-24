Артём Здунов – бойцам Росгвардии: «Вы выполняете долг, оберегая Россию и Мордовию. Мы верим в вас и победу!»

Отвага, мужество, любовь к своей Родине и ответственность за ее будущее – все эти качества присущи людям в погонах. Каждый из них готов по первому зову Отечества выполнить свой долг. Сотрудники Росгвардии по Мордовии уже доказали это в ходе специальной военной операции. Отличившимся бойцам 23 ноября высокие государственные награды Российской Федерации вручил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Вы успешно справились с выполнением боевых задач, которые были поставлены Верховным Главнокомандующим, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это и защита мирных граждан, и огромный вклад в демилитаризацию и денацификацию Украины, усмирение этого бандитского режима», - сказал руководитель региона.

Личный состав Росгвардии из Мордовии выполнял боевые задачи, осуществляя оперативно-розыскные мероприятия, силовое сопровождение и обеспечение безопасного передвижения воинских колонн. И самое важное – эвакуацию мирных граждан. В результате чего люди оказались в безопасности – в России и Мордовии, в том числе.

«Все это – огромная работа с риском потерять самое важное, что у нас есть – жизнь. Военнослужащий всегда помнит, уходя воевать, что он готов отдать свою жизнь. Именно это отличает человека под присягой от рядового гражданина – вы готовы выполнить свой долг, любую боевую задачу. Это - пример для молодых людей, тех, кто хочет служить в Росгвардии», - подчеркнул Глава Мордовии.

Артём Здунов отдельно поблагодарил близких и семьи военнослужащих за терпение и поддержку. Он подчеркнул, что им будет оказываться помощь по любым вопросам: от житейских до сложных жизненных ситуаций.

«Вы выполняете долг, оберегая Россию и Мордовию от беды, которая постигла Украину. Мы верим в вас, победу и ждем на мордовской земле», - напутствовал бойцов Глава республики.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, военнослужащим вручили высокие государственные награды: орден Мужества, 19 медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медаль «За отвагу» и медаль «Жукова».

В завершение торжественной церемонии начальник Управления Росгвардии по Республике Мордовия полковник полиции Андрей Каринкин поздравил личный состав с заслуженными наградами. Он поблагодарил руководство региона и правоохранительного блока, в том числе от лица командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ, за помощь и поддержку, которая оказывается боевым подразделениям республики.

«Уверен, что и в дальнейшем сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Мордовия, проявляя героизм и мужество, будут выполнять задачи, с честью служа закону и народу России. Спасибо за наш совместный труд и службу, победа будет за нами!» - сказал Андрей Каринкин.