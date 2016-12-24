В Управлении Роспотребнадзора по РМ действуют телефоны «горячей линии» по профилактике коронавируса

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Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора напоминают, что в ведомстве работают телефоны «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Компетентные сотрудники готовы ответить на вопросы жителей и гостей республики по следующим номерам: 8 (8342) 23-20-93, 23-00-16, 24-16-89.
В Управлении уточнили, что на 22 ноября в Республике Мордовия зарегистрировано 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением, также определен круг контактных лиц.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), невзирая на стабильную эпидемиологическую обстановку, рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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