Суд в Мордовии не стал смягчать приговор по делу о покушении на дачу взятки следователю

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Мордовии оставила неизменным приговор 33-летнему жителю Саранска за покушении на дачу взятки в крупном размере сотруднику следственных органов.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что в августе 2021 года мужчина попытался передать сотруднику Следственного комитета по РМ 300 тысяч рублей за решение вопроса об изменении меры пресечения своему знакомому – индивидуальному предпринимателю. Тот проходил подозреваемым по делу о хищении федеральных денежных средств в особо крупном размере и находился в СИЗО. За 300 тысяч «проситель» хотел добиться для знакомого более мягких условий - например, перевода под домашний арест.

Преступление не было доведено до конца, так как сотрудник СК от взятки отказался, а «решала» с пачкой купюр был задержан сотрудниками УФСБ. На него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

В ходе следствия обвиняемый вину полностью признал. Судом ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщает Прокуратура РМ, приговор обжаловала сторона защиты, полагая, что наказание в виде реального лишения свободы является чрезмерно суровым, и в связи с этим ходатайствовала о его смягчении.

Но с учетом мнения представителя прокуратуры республики жалоба была оставлена без удовлетворения, приговор – без изменения.