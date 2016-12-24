Следственный комитет по РМ проведет проверку всех обстоятельств возгорания пассажирского автобуса, перевозившего рабочих в Саранске

Социальная ответственность бизнеса
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
По предварительным данным, утром 23 во время движения в пассажирском автобусе произошло самовозгорание в моторном отсеке. Находившиеся в салоне около 40 пассажиров и водитель оперативно покинули транспортное средство, пострадавших среди граждан нет.
В настоящее время в рамках процессуальной проверки следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК осматривают место происшествия, опрашиваются очевидцы, пассажиры и водитель автобуса. Будет истребована необходимая документация. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
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