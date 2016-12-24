В Министерстве здравоохранения Мордовии напомнили пять правил при подозрении на коронавирусную инфекцию

В республиканском Минздраве напомнили жителям Мордовии пять основных правил при подозрении на заболевание коронавирусной инфекцией.

- Первое из них — оставайтесь дома и при ухудшении самочувствия вызовете врача, расскажите ему о местах своего пребывания за прошедшие две недели и возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям медицинского работника.

- Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями. Нужно понимать, что ухаживать за больным лучше всего одному человеку.

- Используйте при кашле или чихании одноразовую салфетку или платок, прикрывая рот.

- При возможности пользуйтесь одноразовой посудой и индивидуальными предметами личной гигиены.

- Старайтесь регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами и частое проветривание.