В Министерстве здравоохранения Мордовии напомнили пять правил при подозрении на коронавирусную инфекцию

Социум

В республиканском Минздраве напомнили жителям Мордовии пять основных правил при подозрении на заболевание коронавирусной инфекцией. 

- Первое из них — оставайтесь дома и при ухудшении самочувствия вызовете врача, расскажите ему о местах своего пребывания за прошедшие две недели и возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям медицинского работника. 

- Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями. Нужно понимать, что ухаживать за больным лучше всего одному человеку.  

- Используйте при кашле или чихании одноразовую салфетку или платок, прикрывая рот.  

- При возможности пользуйтесь одноразовой посудой и индивидуальными предметами личной гигиены.  

- Старайтесь регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами и частое проветривание.

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