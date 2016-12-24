В Министерстве здравоохранения Мордовии напомнили пять правил при подозрении на коронавирусную инфекцию

На страже стальных магистралей России
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
В республиканском Минздраве напомнили жителям Мордовии пять основных правил при подозрении на заболевание коронавирусной инфекцией.
- Первое из них — оставайтесь дома и при ухудшении самочувствия вызовете врача, расскажите ему о местах своего пребывания за прошедшие две недели и возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям медицинского работника.
- Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями. Нужно понимать, что ухаживать за больным лучше всего одному человеку.
- Используйте при кашле или чихании одноразовую салфетку или платок, прикрывая рот.
- При возможности пользуйтесь одноразовой посудой и индивидуальными предметами личной гигиены.
- Старайтесь регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами и частое проветривание.
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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
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