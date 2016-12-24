В Саранске свою работу продолжают мобильные пункты, где прививку от ковида может сделать любой желающий

Короновирусная инфекция уже стала частью нашей привычной жизни. При этом не стоит забывать, что этот вирус опасен не только для заболевшего, но и для его окружения. Эпидемиологическая ситуация в настоящий момент носит стабильных характер. Это связанно с иммунитетом, который сформировался у населения после перенесённого заболевания или вакцинации.

Обезопасить себя от заболевания с помощью вакцины — простой и надёжный способ. Кроме городских районных поликлиник, для всех желающих привиться, в ноябре в Саранске работают пять площадок, где расположатся мобильные пункты вакцинации. 23 и 29 мобильный пункт продолжит работать в юго западном районе города на улице Марины Рассковой и 26 ноября возле супер-маркета по улице Ульянова.

Так же напомним, для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.