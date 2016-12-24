В Саранске свою работу продолжают мобильные пункты, где прививку от ковида может сделать любой желающий

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Короновирусная инфекция уже стала частью нашей привычной жизни. При этом не стоит забывать, что этот вирус опасен не только для заболевшего, но и для его окружения. Эпидемиологическая ситуация в настоящий момент носит стабильных характер. Это связанно с иммунитетом, который сформировался у населения после перенесённого заболевания или вакцинации.
Обезопасить себя от заболевания с помощью вакцины — простой и надёжный способ. Кроме городских районных поликлиник, для всех желающих привиться, в ноябре в Саранске работают пять площадок, где расположатся мобильные пункты вакцинации. 23 и 29 мобильный пункт продолжит работать в юго западном районе города на улице Марины Рассковой и 26 ноября возле супер-маркета по улице Ульянова.
Так же напомним, для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Поделиться в соц. сетях:
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка