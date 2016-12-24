В Торбеевском районе земельные участки для многодетных семей оставались без подключения к объектам инженерной инфраструктуры

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Прокуратура Торбеевского района провела проверку соблюдения прав многодетных семей при реализации ими права на получение земельных участков.
В ходе проверки было установлено, что администрацией Торбеевского городского поселения сформировано 36 участков, предназначенных для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из них 4 – для индивидуального жилищного строительства.
Вместе с тем, эти земельные участки не обеспечены необходимой инфраструктурой - сетями газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения в виду отсутствия технологического присоединения к ним.
Прокурорские работники пришли к выводу, что в результате бездействия администрации, земельные участки не могут быть использованы по их назначению, чем нарушаются права и охраняемые законом интересы многодетных семей.
В связи с изложенным, прокуратура направила в суд исковое заявление, по которому администрации предписывалось обеспечить земельные участки для многодетных семей объектами инженерной инфраструктуры для ведения индивидуального жилищного строительства.
Как сообщает Прокуратура РМ, исковые требования судом удовлетворены, исполнение судебного решения находится на контроле.
Поделиться в соц. сетях:
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики