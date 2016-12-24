В Торбеевском районе земельные участки для многодетных семей оставались без подключения к объектам инженерной инфраструктуры

Прокуратура Торбеевского района провела проверку соблюдения прав многодетных семей при реализации ими права на получение земельных участков.

В ходе проверки было установлено, что администрацией Торбеевского городского поселения сформировано 36 участков, предназначенных для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из них 4 – для индивидуального жилищного строительства.

Вместе с тем, эти земельные участки не обеспечены необходимой инфраструктурой - сетями газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения в виду отсутствия технологического присоединения к ним.

Прокурорские работники пришли к выводу, что в результате бездействия администрации, земельные участки не могут быть использованы по их назначению, чем нарушаются права и охраняемые законом интересы многодетных семей.

В связи с изложенным, прокуратура направила в суд исковое заявление, по которому администрации предписывалось обеспечить земельные участки для многодетных семей объектами инженерной инфраструктуры для ведения индивидуального жилищного строительства.

Как сообщает Прокуратура РМ, исковые требования судом удовлетворены, исполнение судебного решения находится на контроле.