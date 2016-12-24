В Саранске прошли соревнования, посвященные 84-ой годовщине со дня основания боевого искусства самбо

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Ежегодно в ноябре отмечается Всероссийский день самбо. 19 ноября в Саранске прошли соревнования, посвященные 84-ой годовщине со дня основания боевого искусства. Участие в них приняли самые юные спортсмены республики.
19 ноября в центр круга вышли спортсмены младшей возрастной группы: 2010-2012 года рождения. Спортивные состязания начались с предварительных встреч. За шанс дойти до финального блока соревнований поборолись более 50 участников из Саранска и районов республики.
Перед началом финальных встреч соревнований — торжественная церемония открытия. Участников поприветствовали почетные гости и опытные спортсмены. Также им вручили подарки — футболки с изображением логотипа, посвященного памятной дате. Победители предварительных встреч продолжили борьбу за выход в финал.
Боевое искусство самбо — объединяет спортсменов разных поколений. В спортивном зале школы олимпийского резерва имени Мишина собрались как юные участники, так и ветераны боевого искусства, воспитавшие не одно поколение спортсменов.
По итогам состязаний определились лучшие спортсмены в десяти весовых категориях, занявшие почетные места на пьедестале.
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