В Саранске прошли соревнования, посвященные 84-ой годовщине со дня основания боевого искусства самбо

Ежегодно в ноябре отмечается Всероссийский день самбо. 19 ноября в Саранске прошли соревнования, посвященные 84-ой годовщине со дня основания боевого искусства. Участие в них приняли самые юные спортсмены республики.



19 ноября в центр круга вышли спортсмены младшей возрастной группы: 2010-2012 года рождения. Спортивные состязания начались с предварительных встреч. За шанс дойти до финального блока соревнований поборолись более 50 участников из Саранска и районов республики.

Перед началом финальных встреч соревнований — торжественная церемония открытия. Участников поприветствовали почетные гости и опытные спортсмены. Также им вручили подарки — футболки с изображением логотипа, посвященного памятной дате. Победители предварительных встреч продолжили борьбу за выход в финал.



Боевое искусство самбо — объединяет спортсменов разных поколений. В спортивном зале школы олимпийского резерва имени Мишина собрались как юные участники, так и ветераны боевого искусства, воспитавшие не одно поколение спортсменов.

По итогам состязаний определились лучшие спортсмены в десяти весовых категориях, занявшие почетные места на пьедестале.