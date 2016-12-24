Саранский Дворец водных видов спорта принял Чемпионат по плаванию на короткой воде среди лиц с интеллектуальными нарушениями

Заключительные и самые важные старты сезона. Саранский дворец водных видов спорта принял Чемпионат и Первенство по плаванию на короткой воде среди лиц с интеллектуальными нарушениями. За медали и рейтинговые очки спортсмены боролись с 15 по 18 ноября.

Чемпионат и Первенство по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями собрали более 200 сильнейших спортсменов из 32 регионов страны. Все они приехали в столицу Мордовии, чтобы показать свой прогресс за уходящий сезон, побороться за медали и за путевки в сборные страны на следующий год. Также здесь выявляют молодой резерв — подающих надежды пловцов.

В рамках Чемпионата и Первенства в 25-метровом бассейне прошли заплывы на 50, 100, 200 метров всеми стилями, а также эстафеты. Участники всероссийских соревнований плыли также 400- и 800-метровки. Команда Мордовии в турнире не участвовала — в республике дисциплина только начинает развиваться. Все впереди. Интерес к плаванию у особенных спортсменов большой. В этом году в стране открылись три новых региональных отделения федерации спорта ЛИН. Это поможет растить будущих чемпионов-паралимпийцев в условиях достойной конкуренции и при помощи квалифицированных специалистов.

За 4 дня соревнований спортсмены с синдромом Дауна смогли установить несколько рекордов Европы. Они принадлежат представителям Московской, Саратовской и Самарской областей.