«Спорт — в село!». Фестиваль спорта России и Беларуси среди сельских семейных команд под таким названием прошел в Саранске. Он проводился в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». В течение нескольких дней самые активные семьи из 28 регионов страны, а также соседнего государства демонстрировали свои спортивные таланты, обсуждали самые актуальные вопросы по развитию спорта.

С улыбками и отличным настроением! Так готовился стартовать очередной праздник спорта — 17 ноября Саранск принял сельские семейные команды! Их объединил Фестиваль спорта России и Беларуси «Спорт — в село!». Мама, папа, я — спортивная семья! Всем известный лозунг отлично характеризует суть этих соревнований.

Успешного выступления участникам пожелал Глава Мордовии. Артём Здунов отметил: фестиваль наполнен невероятно объединяющей атмосферой! Особые слова благодарности — команде из Беларуси! Сам фестиваль точно будет жить дальше! И Саранск станет постоянной площадкой для его проведения!

Еще одна приятная часть церемонии открытия — вручение сертификатов на приобретение спортивно-технологического оборудования! В 2023 году в трех районах республики появятся новые спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО: в Лямбирском, Большеберезниковском и Ковылкинском. А еще три муниципалитета получили поддержку в рамках конкурса «Спорт на селе». Новенький инвентарь порадует команды сельских спортивных объединений Темниковского, Большеигнатовского и Торбеевского районов.

Отдельно организаторы отметили гостеприимство мордовской земли. Кстати, история фестиваля зародилась именно в нашей республике. Все началось в августе прошлого года — тогда Саранск стал площадкой для проведения Всероссийского фестиваля по спорту Российского Союза сельской молодежи. В рамках конференции была утверждена концепция развития физической культуры именно в глубинке! Теперь эта история продолжится.

По окончании третьего соревновательного дня прошла церемония закрытия. Участники были отмечены во всех дисциплинах и группах. Также были определены лучшие в общекомандном зачете: 3 место занял Краснодарский край, 2 место Мордовия, а первое место — Костромская область.