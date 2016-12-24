Девушка из Саранска лишилась 286 тысяч рублей, оставляя положительные отзывы на купленные в интернет-магазинах товары

Занятную схему мошеннического развода применили интернет-аферисты по отношению к 28-летней жительнице Мордовии. По информации МВД по РМ, девушка лишилась 286 тысяч рублей, оставляя положительные отзывы на купленные в интернет-магазинах товары.

Полицейским жительница столицы Мордовии рассказала, что в мессенджере «Телеграм» ей поступило сообщение от пользователя с именем «Дарья». Незнакомка предложила легкий заработок на электронных площадках по торговле товарами. Для получения дохода требовалось приобретать различные вещи и оставлять на них положительные отзывы.

Плата за такую «работу» позволяла всегда оставаться в плюсе. Например, действуя по указанию злоумышленницы, девушка перевела 1390 рублей якобы для пополнения баланса электронного кошелька на сайте интернет-магазина. Затем приобрела на эту сумму женский пиджак, и после всех этапов «работы» получила вознаграждение в 1820 рублей, которые вывела на свою банковскую карту.

Пополняя электронный кошелек и выполняя аналогичные задания по покупке одежды и бытовой техники, жительница Саранска получила виртуальный доход в размере 377 тысяч рублей. В определенный момент она решила вывести с сайта «заработанные» деньги, однако ее личный кабинет оказался заблокирован. Потерпевшая обратилась в органы внутренних дел за помощью. Общая сумма денежных средств, которые заявительница перевела мошенникам, составила 286 660 рублей.

В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

МВД по Республике Мордовия призывает граждан быть бдительными и не принимать сомнительные предложения с якобы легким заработком. При поступлении подобных звонков или сообщений следует быть предельно осторожными и не переводить денежные средства незнакомым людям, а также не передавать данные своих банковских карт или счетов.