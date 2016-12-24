Мордовия в общекомандном зачете стала серебряным призером семейного спортивного фестиваля «Спорт – в село!»

Спорт

На четыре дня Саранск стал центром семейного спортивного фестиваля «Спорт – в село!» 180 спортсменов из 28 регионов России и Беларуси выясняли, кто лучший в быстроте, выносливости и сноровке.

Фестиваль спорта среди сельских семейных команд состоялся в Мордовии по инициативе депутата Государственной Думы РФ Юлии Оглоблиной. «Фестиваль получился, я следила с первых дней за организацией. Нам есть, чем похвастаться в плане спортивных достижений, спортивных объектов, поэтому на федеральном уровне не было сомнений, что фестиваль должен пройти именно в Мордовии», — сказала Юлия Оглоблина. 

Нашу республику на фестивале представляли четыре семейные команды из Атяшевского, Ичалковского, Лямбирского и Краснослободского районов. 

Как сообщает Минспорта РМ, по итогам соревнований у представителей Мордовии в общекомандном зачете - серебро, третье место заняли гости из Краснодарского края, а пальма первенства досталась команде из Костромской области.

Фестиваль в Мордовии теперь будет традиционным, следующие соревнования планируют провести будущим летом на «Мордовия Арене». 

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