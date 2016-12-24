Саранские предприниматели, прошедшие обучение в Центре «Мой бизнес», займутся реализацией победивших в конкурсе проектов

В Мордовии поддерживают представителей малого и среднего предпринимательства. В частности, этим занимается центр «Мой бизнес». В Саранске прошёл конкурс среди 100 предпринимателей, которые прошли там обучение. Победа в нём гарантирует поддержку от государства, самый актуальный и важный бизнес-план получил грант в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Обязательное условие для участия — обучение в Центре «Мой бизнес» по специальной образовательной программе «бизнес-акселерация». В её рамках они познакомились с лучшим отечественным и международным опытом ведения бизнеса.

Начальник отдела развития предпринимательской деятельности Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Руслан Ерзин отметил: «Согласно национальному проекту на эти цели в этом году до республики доведено 7,4 млн рублей. В течение года проводилось несколько обучающих мероприятий».

Из 34 заявок 13 поступили от социальных предприятий, ещё 21 — от молодых предпринимателей. На защиту проекта каждому конкурсанту было отведено по 3-3,5 минуты. За это время они презентовали свои проекты. Основная цель конкурса — выявить тех, кто наряду с предпринимательской деятельностью готов оказать помощь населению.

Защита проектов, их оценка и определение победителей длились не один час. Жюри, опираясь на четкий регламент, тщательно разбирали, кто же достоин звание лучшего. В результате победителями стали 17 проектов. Среди них — проект оказания выездной медицинской помощи по подбору средств для коррекции зрения, проект оказания психологической помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, проект по построению прогрессирующей модели инклюзивного обучения детей с ментальными особенностями и ряд других.