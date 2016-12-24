Саранский детский сад №80 стал одним из победителей конкурса «Лучший проект России» в области дошкольного образования

Репортер

В Москве в рамках работы Всероссийского съезда работников дошкольного образования были подведены итоги конкурса на самый эффективный проект. Лучшие региональные практики страны в области дошкольного образования определялись народным онлайн-голосованием.

В номинации «Формы, способы, методы и средства реализации программ дошкольного образования» победу одержал Детский сад №80 комбинированного вида из Саранска.

Как отмечается в сообщении Администрации города, автор проекта - воспитатель Валентина Дыдыкина.

Напомним, что в апреле этого года она стала победителем городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2022».

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