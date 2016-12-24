Завод «Биохимик» будет готовить специалистов на свое производство прямо со школьной скамьи

При поддержке Главы Мордовии Артёма Здунова в республике запустили уникальный образовательный проект по профориентации. Группа компаний «Промомед» начала готовить специалистов на свое производство - завод «Биохимик» - прямо со школьной скамьи, заключив соглашение с двумя образовательными организациями Саранска - гимназией № 19 и школой № 17.



18 ноября Глава республики побывал на первой площадке - в гимназии № 19 - и встретился с будущими биохимиками.

Чем же уникален этот проект и кто в нем участвует? По сути, это спецкурсы по химии и математике для школьников 8-11 классов. Они помогут эффективнее подготовиться к итоговой аттестации и определиться с будущей профессией.

Программа курса «Будущий Биохимик» была разработана ведущими учителями школ, преподавателями МГУ им. Н.П. Огарева и утверждена специалистами АО «Биохимик». Спецкурс включает в себя углубленное изучение химии и математики, интересные и наглядные опыты по органической и неорганической химии.

ГК «Промомед» оснастила классы необходимым оборудованием для проведения практических работ и закупила все необходимые реактивы. Инвестиции в проект составили около миллиона рублей.

Выпускники спецкурса смогут продолжить учебу в вузах по целевому направлению от АО «Биохимик». В июне в рамках ПМЭФ было подписано несколько соглашений между вузами и ГК «Промомед». В новом учебном году студенты из Мордовии были направлены на обучение в РХТУ им Д.И. Менделеева и МГМСУ им.А.И. Евдокимова.



Глава Мордовии Артём Здунов, вице-премьер Галина Лотванова, министр образования РМ Елена Солдатова, председатель Совета директоров ГК «Промомед» Пётр Белый, исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков осмотрели учебное оборудование и поговорили с детьми и педагогами.



Здесь занимаются ребята из 20 школ. Все они прошли серьезные конкурсные испытания, чтобы попасть на эти курсы. Валерия Кудашова приезжает даже из Лямбиря.

«Вы большие молодцы, что так стремитесь получить знания, - сказал Артём Здунов. - Это серьезная инвестиция в свое будущее. Вы на верном пути! Очень правильно, что производство пришло в школу!»

Открытие таких спецкурсов имеет большое значение для дальнейшего развития фармацевтического производства в Саранске и для экономики региона в целом. Потому что такому примеру должны последовать и другие предприятия. Ведь это эффективное решение для подготовки кадров любого серьезного завода, который стремится стабильно работать и развиваться.

«Уверен, что мы выбрали правильную дорогу, - сказал Артём Здунов. - «Биохимик» - одно из лучших предприятий страны, и это не только мое мнение, это мнение федерального Минздрава. Желаю всем успехов! Поверьте, что в будущем вы скажете спасибо и себе, и вашим учителям, что получили такую подготовку!»

«Ребята, запомните этот исторический для вас и республики день, - сказал Петр Белый. - Чтобы работать в самой интересной отрасли - фармацевтической - надо начинать готовиться к этому не в институте и даже не в выпускном классе, а сильно заранее. И вот ради этого был создан наш проект. Вы имеете возможность целевого обучения в лучших химических вузах страны, а потом сможете вернуться и работать на одном из лучших фармацевтических предприятий, создавать новые лекарства для спасения людей».