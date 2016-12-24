Мордовия заняла 23 место в рейтинге научно-технологического развития регионов за 2021 год

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука», губернатор Новосибирской области Андрей Травников провели совместное заседание комиссий по научно-технологическому развитию и Госсовета по науке, где был представлен первый Национальный рейтинг научно-технологического развития регионов за 2021 год.

Сформировать рейтинг поручил Президент Владимир Путин по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию.

«Главная цель Национального рейтинга – стимулировать регионы изменять подходы к формированию научно-технологической среды, используя его интегральные показатели. Например, количество граждан, занятых в научной отрасли, число исследователей в возрасте до 29 лет, внутренние затраты регионов на разработки, а также объем отечественных технологий, которые используются организациями реального сектора экономики. Уверен, рейтинг станет эффективным инструментом для исследователей, федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с точки зрения объективной оценки развития отрасли на местах и понимания направлений, которые необходимо усилить. Что позволит субъектам разработать собственные инновационные технологии и ускорить достижение технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент страны. В этом году лидерами Национального рейтинга научно-технологического развития стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В топ-10 также вошли Республики Башкортостан, Татарстан, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области. Республика Мордовия также показала хорошие результаты и заняла 23 место из 85.

Полная версия рейтинга опубликована на сайте Минобрнауки, где также можно ознакомиться с методологией расчета – vk.cc/ciGSwM.