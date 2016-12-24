Руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Видному в прошлом представителю делового сообщества Мордовии инкриминируется мошенничество с деньгами, выделенными по линии нацпроекта на развитие предпринимательской инициативы.

По данным следствия, в 2020 году Торгово-промышленная палата Мордовии заключила с Фондом поддержки предпринимательства республики договор на обучение будущих звезд делового мира. В стенах Торгово-промышленной палаты постигать рыночные механизмы должны были восемьдесят с лишним будущих предпринимателей. Таким образом, к организации своего небольшого бизнеса в Мордовии привлекалось как можно больше инициативных людей.

Руководитель Торгово-промышленной палаты отчитался, что все условия договора по обучению выполнены и предоставил подтверждающие это документы. Соответственно, из бюджета Палате были перечислены средства в размере 1 миллиона рублей.

В дальнейшем оперативники УФСБ по РМ установили, что отчетные бумаги содержали фиктивные данные.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Сам Юрий Левашкин вину не признавал и до суда был отправлен под домашний арест. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.