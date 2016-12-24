На ближайшие четыре дня Саранск стал центром семейного спорта – в столице Мордовии проходит первый Фестиваль спорта России и Беларуси среди сельских семейных команд «Спорт – в село!». 180 спортсменов из 28 регионов России и Республики Беларусь посоревнуются в быстроте, выносливости и сноровке. Нашу республику представляют четыре семейные команды из Атяшевского, Ичалковского, Лямбирского и Краснослободского районов.

Участников турнира, который организован в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов. «Мы начинаем большое дело – в Советском Союзе были семейные старты, а сегодняшний фестиваль имеет всероссийский и даже международный уровень. Нет ничего лучше и важнее совместного спортивного семейного отдыха. Он дает здоровье и укрепляет семью – главную ячейку любого общества», - отметил руководитель региона. АртёмЗдунов поблагодарил за поддержку Российский союз сельской молодежи и депутата Государственной Думы Юлию Оглоблину.

Участников турнира ожидают состязания в стрельбе из пневматической винтовки, беге на 500 и 1000 метров, многоборье. Спортивный праздник станет зарядом бодрости и прекрасного настроения.

Приветствие спортивным семьям направил и Министр спорта России Олег Матыцин: «Уверен, проведение фестиваля будет способствовать приобщению сельских жителей к активному образу жизни, укреплению связей между братскими народами России и Беларуси, комплексному развитию сельских территорий».

Мордовия активно участвует в реализации федерального проекта, ежегодно минимум три физкультурно-спортивных организации в сельской местности получают помощь в приобретении инвентаря, оборудуются площадки ГТО, обновляются футбольные манежи. Создание современной комфортной инфраструктуры повышает интерес к спорту и физической культуре у жителей сельских территорий.

В предстоящем 2023 году в трех районах Мордовии появятся новые спортивные площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО. В ходе торжественной церемонии открытия фестиваля главам Лямбирского, Большеберезниковского и Ковылкинского районов были вручены сертификаты на спортивно-технологическое оборудование для этих соревнований.

Сертификаты на комплект спортивного инвентаря и оборудования вручили также Темниковской детско-юношеской спортивной школе, Центру дополнительного образования для детей Большеигнатовского района и детско-юношеской спортивной школе Торбеевского района. Все они стали лидерами конкурсного отбора среди команд гражданских активистов по созданию и развитию сети физкультурно-спортивных организаций в сельской местности проекта «Спорт на селе».

Главой Мордовии и председателем Российского союза сельской молодежи принято принципиальное решение о дальнейшем расширении фестиваля и традиционном его проведении в Мордовии, о чем будет подписано соответствующее соглашение. Таким образом, наш регион, обладающий всей необходимой спортивной инфраструктурой и базой для подготовки кадров, станет своеобразным всероссийским центром организационно-методического обеспечения для проведения спортивных соревнований различного уровня, научно-практических конференций, развития спорта на сельских территориях.