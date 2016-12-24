На базе Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова будет создана молодежная студия «Торама»

В Саранском музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова стартовал новый проект по созданию на базе учреждения молодежной студии «Торама». Об этом сообщает Министерство культуры РМ.



Фольклорный ансамбль «Торама» - визитная карточка Мордовии в области национальной музыки. В основу творчества коллектива легло аутентичное мужское многоголосое пение, инструменты и песни древней мордвы.

Многие годы «Торама» шла по пути развития, постоянно гастролируя, создавая новые проекты, экспериментируя в области синтеза музыкальных направлений - фолка с джазом, роком и симфонической музыкой.



Музыканты стремятся сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен, абсолютно актуален в современной подаче.