На базе Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова будет создана молодежная студия «Торама»

Культура

В Саранском музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова стартовал новый проект по созданию на базе учреждения  молодежной студии «Торама». Об этом сообщает Министерство культуры РМ.

Фольклорный ансамбль «Торама» - визитная карточка Мордовии в области национальной музыки. В основу творчества коллектива легло аутентичное мужское многоголосое пение, инструменты и песни древней мордвы.

Многие годы «Торама» шла по пути развития, постоянно гастролируя, создавая новые проекты, экспериментируя в области синтеза музыкальных направлений - фолка с джазом, роком и симфонической музыкой.

Музыканты стремятся сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен, абсолютно актуален в современной подаче.

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