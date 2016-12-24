Глава Мордовии Артём Здунов выразил соболезнования в связи со смертью прославленного фигуриста Александра Горшкова

Репортер

«Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины президента Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийского чемпиона Александра Горшкова. Уход из жизни такого талантливого, профессионального и многогранного человека большая потеря для всей нашей страны, для всего мирового спортивного сообщества.

На протяжении долгих лет Александра Георгиевича и Республику Мордовия связывали теплые дружеские и деловые отношения. Вместе мы организовали в Саранске множество крупных турниров по фигурному катанию международного и всероссийского уровня, запланировали новые масштабные мероприятия с учетом имеющейся в регионе спортивной инфраструктуры.

Тысячи людей знают и уважают Александра Георгиевича как выдающегося спортсмена и функционера, легенду мирового спорта. При этом он всегда оставался добрым, отзывчивым человеком, беззаветно преданным своему делу.

Уверен Александр Георгиевич навсегда останется в светлой памяти родных, друзей, коллег по работе, всех знавших его людей».

Глава Республики Мордовия А. Здунов

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Классная встреча»

Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта

1
Заказать рекламу
1
1
1