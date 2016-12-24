Глава Мордовии Артём Здунов выразил соболезнования в связи со смертью прославленного фигуриста Александра Горшкова

«Здесь будет город-сад»
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
«Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины президента Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийского чемпиона Александра Горшкова. Уход из жизни такого талантливого, профессионального и многогранного человека большая потеря для всей нашей страны, для всего мирового спортивного сообщества.
На протяжении долгих лет Александра Георгиевича и Республику Мордовия связывали теплые дружеские и деловые отношения. Вместе мы организовали в Саранске множество крупных турниров по фигурному катанию международного и всероссийского уровня, запланировали новые масштабные мероприятия с учетом имеющейся в регионе спортивной инфраструктуры.
Тысячи людей знают и уважают Александра Георгиевича как выдающегося спортсмена и функционера, легенду мирового спорта. При этом он всегда оставался добрым, отзывчивым человеком, беззаветно преданным своему делу.
Уверен Александр Георгиевич навсегда останется в светлой памяти родных, друзей, коллег по работе, всех знавших его людей».
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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