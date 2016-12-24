Студент из Республики Туркменистан, подрабатывающий в такси, подозревается в краже забытого в машине айфона

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В Ромодановском районе возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Туркменистан, обучающегося в одном из саранских вузов. Парень подозреваемся в краже смартфона.
О хищении сумочки, в которой находился мобильный телефон и денежные средства в сумме 2 300 рублей в полицию сообщила 36-летняя местная жительница. Как рассказала потерпевшая, возвращаясь из Саранска домой на автомобиле такси, она случайно оставила в транспортном средстве личные вещи.
В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили водителя, подвозившего заявительницу. Им оказался 24-летний студент, который через приложение службы такси периодически брал заказы.
Обнаружив забытую клиенткой сумку, он похитил из нее деньги и айфон 11 модели, выкинув при этом сим-карту. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 32 тысячи рублей.
Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью. Похищенное у него изъято. Расследование уголовного дела продолжается.
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