Студент из Республики Туркменистан, подрабатывающий в такси, подозревается в краже забытого в машине айфона

В Ромодановском районе возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Туркменистан, обучающегося в одном из саранских вузов. Парень подозреваемся в краже смартфона.

О хищении сумочки, в которой находился мобильный телефон и денежные средства в сумме 2 300 рублей в полицию сообщила 36-летняя местная жительница. Как рассказала потерпевшая, возвращаясь из Саранска домой на автомобиле такси, она случайно оставила в транспортном средстве личные вещи.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили водителя, подвозившего заявительницу. Им оказался 24-летний студент, который через приложение службы такси периодически брал заказы.

Обнаружив забытую клиенткой сумку, он похитил из нее деньги и айфон 11 модели, выкинув при этом сим-карту. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 32 тысячи рублей.

Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью. Похищенное у него изъято. Расследование уголовного дела продолжается.