На трассе в Мордовии две женщины за рулем автомашин сошлись в смертельном ДТП

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 16 ноября около 8 часов утра на автодороге Потьма-Барашево в Зубово-Полянском районе 38-летняя женщина за рулем автомашины «Хендэ Солярис», по предварительным данным, не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Лада Веста».

Судя по фото с места трагического инцидента, этот опасный выезд случился на повороте, в условиях ограниченной видимости. В результате ДТП 59-летняя дама, управлявшая «Вестой», от полученных травм скончалась на месте происшествия.

43-летняя пассажирка отечественной легковушки и «рулевая» «Хендэ Солярис» с различными травмами были госпитализированы в лечебные учреждения. У водителей обоих транспортных средств взята кровь на анализ.