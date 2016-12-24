На трассе в Мордовии две женщины за рулем автомашин сошлись в смертельном ДТП

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Как сообщает Госавтоинспекция республики, 16 ноября около 8 часов утра на автодороге Потьма-Барашево в Зубово-Полянском районе 38-летняя женщина за рулем автомашины «Хендэ Солярис», по предварительным данным, не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Лада Веста».
Судя по фото с места трагического инцидента, этот опасный выезд случился на повороте, в условиях ограниченной видимости. В результате ДТП 59-летняя дама, управлявшая «Вестой», от полученных травм скончалась на месте происшествия.
43-летняя пассажирка отечественной легковушки и «рулевая» «Хендэ Солярис» с различными травмами были госпитализированы в лечебные учреждения. У водителей обоих транспортных средств взята кровь на анализ.
Поделиться в соц. сетях:
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка