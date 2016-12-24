Послание Главы Мордовии: В 2023 году в республике построят и отремонтируют почти 300 км автодорог

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году приведено в нормативное состояние 223 километра автомобильных дорог регионального и местного значения. В 2023 году необходимо полностью завершить строительство обхода Рузаевки, продолжить строительство и ремонт еще почти 300 км автодорог, из них свыше 15 км – в Саранской городской агломерации.

«Поступает много жалоб от автомобилистов по вопросу состояния дороги Саранск-Ульяновск. Более половины участков этой дороги не соответствует нормативам, - отметил Артём Здунов. - Ремонт должен был начаться в этом году, однако результатов пока нет. К ремонту моста в районе Татарского оврага даже не приступали, объезд не готов.

Задача Первому заместителю Председателя Правительства - взять на личный контроль и совместно с Росавтодором привести дорогу в нормативное состояние.

Предметом постоянного внимания должен быть вопрос обеспечения безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах. Сегодня на территории республики работают 256 стационарных комплексов, 55 из которых установлены на федеральных дорогах и 201 комплекс на дорогах регионального и местного значения. Практика показывает, что в местах размещения камер число нарушений снижается, поскольку водители ведут себя более дисциплинированно».

«Отдельно остановлюсь на работе нашего аэропорта. Формально у нас есть рейсы в Москву, но у нас до сих пор нет регулярного стабильного расписания. В этом вопросе надо навести порядок. В прошлом году мы ставили задачу по перевооружению международного пункта пропуска – работа в данном направлении ведется, контракты заключены, прошу держать этот вопрос на контроле», - указал Глава Мордовии.