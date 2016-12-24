Послание Главы Мордовии: В республике планируется реализовать 28 проектов на сумму свыше 30 миллиардов рублей

Впервые за долгое время просубсидированы затраты на приобретение нового оборудования, предоставлены гранты для пополнения оборотных средств промпредприятий Мордовии.

В текущем году из федерального фонда развития промышленности привлечено 3 млрд рублей на 4 инвестиционных проекта. Это больше, чем весь объем привлеченных средств федерального фонда за последние 5 лет.

Также в текущем году докапитализирован и республиканский фонд развития промышленности на 500 млн рублей.

В этом и в следующем году в республике планируется реализовать 28 проектов на сумму свыше 30 млрд. рублей с созданием более 2 тыс. рабочих мест.

Одна из точек роста промышленного сектора – фармацевтическая отрасль. «Биохимик» уже реализовал технологию полного цикла производства препарата «Арепливир», включая инъекционную форму. Компания ведёт разработку новейших антибиотиков пятого поколения, большой портфель госпитальных препаратов находится на стадии регистрации. Объём инвестиций в развитие завода до 2025 года предусматривает вложения до 20 млрд. рублей, из них 8,5 млрд рублей - в текущем году.

До конца года планируется запустить 2 новых цеха по производству активных фармацевтических субстанций и таблеток общей стоимостью 4,2 млрд. рублей с созданием 300 новых рабочих мест.

Компания «РМ Рейл» разработала две модели подвижного состава из алюминия – для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа. Подвижной состав из алюминиевых сплавов был сделан в короткие сроки. Освоение уникальных компетенций позволило «Рузхиммашу» стать первым сертифицированным производителем в России.

Артём Здунов акцентировал внимание на предприятии «Оптиковолоконные системы». «В связи с тем, что оптическое волокно и ключевые материалы, из которых его производят, находятся под санкциями, совместно с федеральными органами исполнительной власти сформирован план реализации второй очереди завода. Правительству необходимо безусловное исполнение поручения Президента по созданию в Саранске производства оптоволокна полного цикла», - сказал руководитель республики.

Отдельно Глава Мордовии остановился на «Лисме». Цепочка банкротств предприятия, в которых растворились миллионы государственных средств, к концу 2020 года сделала ситуацию почти безвыходной. Но на банкротство была наложена обеспечительная мера, в собственность республики передано уже более 60 га земли из 80 га, это 75%. Стоимостью 670 млн. руб. Задача Минпромнауки - до конца следующего года обеспечить формирование и аккредитацию индустриального парка, заполнить площадку резидентами.