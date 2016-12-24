Послание Главы Мордовии: В республике будут возрождать практику мероприятий по гражданской обороне

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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов отметил важность проведения в республике мероприятий по гражданской обороне. - «Долгое время не проводились учения, не проводился аудит состояния убежищ и укрытий, необходимых в том числе на случай техногенных катастроф. Ситуацию надо исправлять. Жители республики, работники предприятий должны точно знать, где находятся укрытия, должны быть нанесены соответствующие указатели, организованы тренировки, проведена работа с управляющими компаниями. МинЖКХ, Комитет по гражданской обороне, Администрации городов и районов прошу взять вопрос на личный контроль. Каждый должен знать алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций. Кстати, ранее на предприятиях формировались специальные отряды по гражданской обороне, регулярно проводились учения, мероприятия показывали хорошие результаты. Надо возрождать эту практику».
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