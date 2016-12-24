Послание Главы Мордовии: На территории трех районов республики будет создана особая экономическая зона

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«В текущем году республика смогла значительно продвинуться по основным показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, - сообщил Артём Здунов. - Мы подписали соглашение с Агентством стратегических инициатив, внедрили инвестиционный стандарт, создаем условия для инвесторов. Достигнута принципиальная договоренность с Минэкономразвития России о создании особой экономической зоны на территориях Атяшевского, Чамзинского, Дубенского районов, а также в пригороде Саранска. Задача Правительства – оформить и защитить заявку, обеспечить участки подводящей инженерной инфраструктурой и привлечение инвесторов на территорию особой экономической зоны. Все эти меры должны способствовать улучшению позиций республики в национальном инвестиционном рейтинге АСИ».
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В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
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