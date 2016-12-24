В детских садах Мордовии за последние два года создано 940 мест для дошкольников

В детских садах Мордовии благодаря национальному проекту «Демография» за последние два года создано 940 мест для дошкольников. В республике сохраняется стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет.

В 2021-2022 годах в поселке Зубова Поляна построили дошкольное учреждение на 90 мест, в селе Атюрьево - на 90 мест, два детских сада на 250 мест каждый появились в Саранске - на ул. 1-ой Набережной и на ул. Кирова.

Один детский сад на 240 мест по проспекту Российской Армии в Саранске построен в рамках государственной программы «Стимул». А в частном детском саду «Непоседы» созданы 2 группы на 20 дополнительных мест.