В детских садах Мордовии за последние два года создано 940 мест для дошкольников

«Здесь будет город-сад»
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
В детских садах Мордовии благодаря национальному проекту «Демография» за последние два года создано 940 мест для дошкольников. В республике сохраняется стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет.
В 2021-2022 годах в поселке Зубова Поляна построили дошкольное учреждение на 90 мест, в селе Атюрьево - на 90 мест, два детских сада на 250 мест каждый появились в Саранске - на ул. 1-ой Набережной и на ул. Кирова.
Один детский сад на 240 мест по проспекту Российской Армии в Саранске построен в рамках государственной программы «Стимул». А в частном детском саду «Непоседы» созданы 2 группы на 20 дополнительных мест.
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Президентский грант помог преобразить Краснослободск
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