Две жительницы Саранска борются за выход в финал главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

15 ноября в столице Мордовии стартовал полуфинал направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». За выход в финал будут бороться 115 профессионалов отрасли туризма из 39 регионов страны.



Республику Мордовию на полуфинале одного из направлений конкурса представляют Надежда Беспалова и Дарья Хрулькова.



Надежда Беспалова – генеральный директор Центр спортивного развития «Юниор», имеет более 7 лет управленческого опыта. Центр был открыт на собственные средства в 2015 году для подготовки футболистов. Сейчас спортивно-оздоровительная работа с детьми ведется по 4 видам спорта – футбол, чир-спорт, волейбол, настольный теннис.

Особое внимание в Центре уделяется направлению «Адаптивный спорт». С 2021 года Надежда Беспалова вошла в реестр социальных предпринимателей Мордовии и получила соответствующий статус, теперь участвует в конкурсах, чтобы получить возможность выиграть гранты и субсидии на организацию занятий с особенными детьми.

Кроме того, Надежда придумала и реализовала нескольких семейных туристических маршрутов. В планах на будущее – открыть собственное туристическое агентство, специализирующееся на детских маршрутах и на путешествиях для родителей с детьми, разработать туристические маршруты для особенных детей. «На проекте хочу повысить свои профессиональные компетенции в индустрии туризма, отточить организаторские навыки в event-индустрии для более качественного проведения мероприятий различного масштаба», - отметила Надежда Беспалова.

Вторая участница, Дарья Хрулькова, является директором отдела продаж и маркетинга отеля Mercure Saransk. Она имеет три года управленческого опыта. Профессиональный путь девушки начался с выбора высшего образования – гостиничное дело, экономический факультет. Со 2 курса обучения Дарья начала работу в локальном отеле, а на 3 курсе приняла решение поехать на стажировку в отель Франции, где 3 месяца училась гостеприимству и сервису. Целью было получить работу в международном отеле, строящемся к мундиалю 2018 года.

Сегодня она работает руководителем отдела продаж и маркетинга отеля Mercure Saransk международного гостиничного оператора Accor. На нынешней должности девушка занимается разработкой стратегии продаж и доходности отеля и банкетной службы, ведением корпоративного контрактинга, организацией корпоративных мероприятий в отеле, формирует имидж Mercure Saransk, контролирует обучение персонала.

Своими достижениями Дарья считает повышение показателей доходности отеля на 27% за последний год, увеличение базы прямых корпоративных клиентов. «Взрастить в себе истинного лидера, целеустремленного и готового решать современные вызовы бизнеса и общества, способствуя положительным изменениям в современной России и есть моя мотивация участия в конкурсе», - говорит Дарья Хрулькова.

Наряду с другими участниками представительницы Мордовии пройдут комплексную оценку своих управленческих компетенций, индивидуальное интервью, предложат уникальные решения и рекомендации для развития регионального турбизнеса. Финалисты будут объявлены 18 ноября. Выход в финал даст девушкам из Саранска возможность не только стать частью кадрового потенциала туристической индустрии, но и получить возможность войти в состав Экспертного совета крупнейших федеральных программ по развитию туризма, денежные гранты на личное развитие до 500 тысяч рублей, предложения по трудоустройству, возможность участия в программе наставничества.



Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в 2019 году и объединил за три сезона более 87 тысяч человек. Проект позволяет находить лучшие кадры для туристической отрасли, помогает увлеченным специалистам индустрии реализовывать свой потенциал и развивать внутренний туризм в России.