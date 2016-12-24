В Мордовии будут судить подельников экс-министра Медянкина за хищение 3,6 миллионов рублей

Следственный комитет по РМ сообщает, что в республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и начальника участка тольяттинской фирмы «Автострой». Они обвиняются в хищении бюджетных средств в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ».

По данным следствия, в 2019-2020 гг. фигуранты уголовного дела в рамках заключенного с Минлесхозом РМ государственного контракта выполняли работы по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ согласно документации составила более 7,4 млн рублей. Но в нарушении условий госконтракта тольяттинской фирмой не был проведен вывоз образовавшихся в ходе расчистки отходов.

По контракту предусматривался вывоз ила и кустарников на полигон. В действительности, образовавшиеся отходы на свалку не вывозились, а были захоронены на месте расчистки реки.

Тем не менее, за взятку в виде оказания услуг имущественного характера - выполнение землеустроительных работ стоимостью более 200 тысяч рублей на участках министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Юрия Медянкина и его родственников, оплата по контракту была произведена в полном объеме, в том числе и за невыполненные работы. Таким образом соучастники похитили более 3,6 млн рублей, распорядившись ими по собственном усмотрению.

На основании собранных сотрудниками УФСБ материалов Следственный комитет по РМ возбудил отношении фигурантов уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По ходатайству следователя в отношении руководителя компании избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, которая в июле 2021 года изменена на домашний арест, а впоследствии на подписку о невыезде.

Тольятинцы вину признали в полном объеме. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.