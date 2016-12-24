В Мордовии будут судить подельников экс-министра Медянкина за хищение 3,6 миллионов рублей

«Здесь будет город-сад»
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Следственный комитет по РМ сообщает, что в республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и начальника участка тольяттинской фирмы «Автострой». Они обвиняются в хищении бюджетных средств в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ».
По данным следствия, в 2019-2020 гг. фигуранты уголовного дела в рамках заключенного с Минлесхозом РМ государственного контракта выполняли работы по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ согласно документации составила более 7,4 млн рублей. Но в нарушении условий госконтракта тольяттинской фирмой не был проведен вывоз образовавшихся в ходе расчистки отходов.
По контракту предусматривался вывоз ила и кустарников на полигон. В действительности, образовавшиеся отходы на свалку не вывозились, а были захоронены на месте расчистки реки.
Тем не менее, за взятку в виде оказания услуг имущественного характера - выполнение землеустроительных работ стоимостью более 200 тысяч рублей на участках министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Юрия Медянкина и его родственников, оплата по контракту была произведена в полном объеме, в том числе и за невыполненные работы. Таким образом соучастники похитили более 3,6 млн рублей, распорядившись ими по собственном усмотрению.
На основании собранных сотрудниками УФСБ материалов Следственный комитет по РМ возбудил отношении фигурантов уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По ходатайству следователя в отношении руководителя компании избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, которая в июле 2021 года изменена на домашний арест, а впоследствии на подписку о невыезде.
Тольятинцы вину признали в полном объеме. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных