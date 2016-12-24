Мошенница предстанет в Саранске перед судом за «конвертацию» 370 тысяч рублей в билеты «Банка приколов»

Суд в столице Мордовии рассмотрит мошеннические деяния 34-летний жительницы Нижегородской области, обокравшую саранскую пенсионерку под видом сотрудницы Пенсионного фонда России.

Пенсионерка рассказала полицейским, что несколько дней назад к ней в квартиру пришла неизвестная особа, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ. Во время беседы незнакомка поинтересовалась материальным положением хозяйки жилища, состоянием ее здоровья и вопросами пенсионного обеспечения. После этого она сообщила, что в скором времени состоится денежная реформа и ей необходимо переписать серию каждой банкноты, которая имеется у хозяйки квартиры.

Потерпевшая принесла злоумышленнице 370 тысяч рублей. После проверки купюр гостья ушла. Спустя несколько дней 90-летняя пенсионерка решила пересчитать денежные средства и обнаружила вместо настоящих купюр 74 билета «Банка Приколов».

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. 34-летнюю женщину задержали на территории Нижегородской области. Как выяснилось, после воровской операции она в тот же день отправилась к себе домой на попутках.

Как отмечалось в сообщении Прокуратуры РМ, вину в содеянном задержанная признала полностью, ранее женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж и мошенничеств, имеет судимость, которая в установленном законом порядке не снята и не погашена.