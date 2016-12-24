20 бутылок палёной водки обнаружили инспекторы ДПС у водителя на дороге в Мордовии

По информации Госавтоинспекции республики, в начале ноября при несении службы нарядом ДПС ГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» на 47 км автодороги сообщением «Саранск – Ромоданово – Б.Игнатово» был остановлен автомобиль «Лада Приора» под управлением 34-летнего водителя, который перевозил в багажном отделении 20 бутылок водки «Белуга каспийская» объёмом 0,5 л каждая.

На бутылках отсутствовали акцизные марки. По словам автовладельца, немаркированную алкогольную продукцию он купил у неизвестного лица для личных целей. В настоящий момент изъятая продукция направлена на экспертизу.

Участковыми уполномоченными полиции отдела МВД «Ичалковский» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются лица, причастные к сбыту немаркированной продукции.