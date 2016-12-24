В пресс-центре МВД представители правоохранительных структур и общественники обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму

В пресс-центре МВД в формате круглого стола состоялась дискуссия по теме «Интернет-атака или экстремизм в сети». В обсуждении приняли участие врио начальника ЦПЭ МВД подполковник полиции Павел Солдаткин, старший помощник руководителя регионального СУ СК полковник юстиции Наталья Афанасьева, сотрудник УФСБ России по РМ Екатерина Кондратьева, секретарь Общественного совета при МВД Ольга Веретенникова, начальник отдела Министерства спорта и молодежной политики РМ Екатерина Авраменко, а также представитель иностранных студентов региона.

В своих докладах спикеры отметили, что в современном мире вопросы противодействия экстремизму и терроризму, в том числе в сети Интернет, становятся все более актуальными. Прозвучала информация о глобальных угрозах, которые несет в себе экстремизм и терроризм современному обществу, а также о причинах, порождающих данные явления, и мерах по предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма.

По словам врио начальника ЦПЭ МВД Павла Солдаткина, в сети содержится значительное количество противоправного контента, в связи с чем призвал внимательно относиться к размещенным материалам, аккуратнее выражать свое мнение, не делать ненужных репостов, чтобы впоследствии не быть привлеченным к ответственности за распространение информации экстремистского характера. Интернет-пространство контролируется постоянно. В случае выявления информации экстремистской направленности в отношении лица, на чьей странице она была размещена, проводится проверка.

Представитель регионального УФСБ сообщила, что за последние три года пресечена деятельность более 180 лиц, являющихся источниками угроз безопасности. Осуждены 8 граждан, возбуждено 14 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 165 лиц.

В завершении участники дискуссионной площадки отметили, что актуальность разработки конкретных мер, направленных на предупреждение и профилактику асоциальных явлений у молодёжи, остаётся на повестке дня, а проведение подобных встреч способствует снижению риска развития пагубного мышления, пропагандируют здоровый образ жизни, тем самым воспитывают правовое сознание обучающихся.