Представители МВД по Республике Мордовия приняли участие в мероприятии по профилактике терроризма и экстремизма

На площадке Центра «Педагог 13.ру» состоялся образовательный интенсив «Организация и проведение мероприятий по профилактике террористических и экстремистских проявлений с несовершеннолетними и обучающейся молодежью». В работе в очном и дистанционном формате приняли участие более тысячи педагогических работников, представители Администрации Главы Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, регионального Министерства образования, правоохранительных органов.

От республиканского МВД в качестве спикера выступил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму Олег Уздимаев.

Он рассказал слушателям об ответственности за преступления террористического и экстремистского характера, озвучил рекомендации по организации работы по противодействию противоправным идеологиям в детской, подростковой и молодежной среде.

В завершении участники интенсива наметили ряд задач, направленных на активизацию работы по интеграции несовершеннолетних в образовательный процесс, активную досуговую деятельность.