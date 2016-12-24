Представители МВД по Республике Мордовия приняли участие в мероприятии по профилактике терроризма и экстремизма

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На площадке Центра «Педагог 13.ру» состоялся образовательный интенсив «Организация и проведение мероприятий по профилактике террористических и экстремистских проявлений с несовершеннолетними и обучающейся молодежью». В работе в очном и дистанционном формате приняли участие более тысячи педагогических работников, представители Администрации Главы Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, регионального Министерства образования, правоохранительных органов.
От республиканского МВД в качестве спикера выступил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму Олег Уздимаев.
Он рассказал слушателям об ответственности за преступления террористического и экстремистского характера, озвучил рекомендации по организации работы по противодействию противоправным идеологиям в детской, подростковой и молодежной среде.
В завершении участники интенсива наметили ряд задач, направленных на активизацию работы по интеграции несовершеннолетних в образовательный процесс, активную досуговую деятельность.
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