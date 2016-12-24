Сотрудники МВД по РМ приняли участие в семинаре «Разработка механизмов профилактики вовлечения студентов в деструктивные практики»

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Мордовия совместно с кураторами студенческих академических групп МГУ им. Н.П. Огарева приняли участие в образовательном семинаре «Разработка механизмов профилактики вовлечения студентов в деструктивные практики».

На мероприятии затронули вопросы адаптации иностранных студентов. Представители республиканского МВД разъяснили присутствующим положения действующего законодательства в части недопущения распространения в молодежной среде идей национальной, религиозной и расовой нетерпимости, ксенофобии и сепаратизма, экстремистских течений и иных антиобщественных проявлений, обсудили с участниками семинара вопросы противодействия экстремизму и идеологии терроризма, отметили важность недопущения экстремистских течений в социальных сетях.