Сотрудники МВД по РМ приняли участие в семинаре «Разработка механизмов профилактики вовлечения студентов в деструктивные практики»

«Здесь будет город-сад»
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Мордовия совместно с кураторами студенческих академических групп МГУ им. Н.П. Огарева приняли участие в образовательном семинаре «Разработка механизмов профилактики вовлечения студентов в деструктивные практики».
На мероприятии затронули вопросы адаптации иностранных студентов. Представители республиканского МВД разъяснили присутствующим положения действующего законодательства в части недопущения распространения в молодежной среде идей национальной, религиозной и расовой нетерпимости, ксенофобии и сепаратизма, экстремистских течений и иных антиобщественных проявлений, обсудили с участниками семинара вопросы противодействия экстремизму и идеологии терроризма, отметили важность недопущения экстремистских течений в социальных сетях.
Поделиться в соц. сетях:
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции