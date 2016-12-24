Поддержка бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Поддержка индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые призваны в рамках частичной мобилизации — сейчас в приоритете. Такое заключение сделал Глава Республики Мордовия Артём Здунов. Регион помогает предпринимателям быстро передать бизнес доверенному лицу, заботится об их клиентской базе, такая же поддержка оказывается самозанятым. Найден индивидуальный подход к сохранению каждого бизнеса.

Отработка обращений предпринимателей проходит чётко и слаженно. Зампред Правительства Мордовии Раиса Цыбизова пояснила, какие меры поддержки предназначены овощеводам. Грант на производство картофеля в размере 8,6 млн рублей в этом году уже получило крестьянско-фермерское хозяйство из Чамзинского района. Ещё большим подспорьем станет профильный федеральный проект.

«С 1 января 2023 года поддержка будет оказываться фермерам, индивидуальным предпринимателям и личным подсобным хозяйствам, имеющим статус самозанятых. На приобретение элитных семян для производства овоще и картофеля — 15.000 руб за тонну, 5.000 руб на гектар при посеве овощей открытого грунта либо картофеля, 2.000 руб за произведённую и реализованную тонну овощей», — поделилась планами заместитель председателя Правительства Республики Мордовия Раиса Цыбизова.

Во многих районах проведены встречи, где подробно рассказали о новых возможностях. Предприниматели посетили бизнес-десанты охотно, господдержка придётся кстати любому бизнесу.