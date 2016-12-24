Один из лучших способов физической и социальной абилитации и реабилитации для детей с ОВЗ — это спорт

Центр спортивного развития «Юниор» в начале 2022 года выиграл грант Фонда Владимира Потанина на реализацию проекта «150 детей — 150 спортивных затей». Здесь дети делают не только спортивные успехи, но и учатся взаимодействовать с товарищами.

Кроме групповых занятий по адаптивному футболу в «Юниоре» особенные дети могут заниматься еще в трех секциях. На волейболе развивается опорно-двигательный аппарат, тренируются мышцы глаз. Настольный теннис улучшает подвижность суставов и координацию. Недавно ставший олимпийским чирлидинг вырабатывает грацию, ловкость и гибкость.

В этих видах спорта себя могут найти особенные дети с разным темпераментом, склонностями и интересами. Занятия с ними проходят бесплатно. Всего в Юниоре занимаются 60 особенных детей в возрасте от 5 по 14 лет. Традиционно считается, что людям с ментальными нарушениями больше подходят индивидуальные виды спорта. Ведь им очень тяжело находить общий язык с другими. Однако опыт «Юниора» доказывает — на групповых тренировках особенный ребенок может заниматься и чувствовать себя ничуть не хуже.

Также здесь занимаются не только особенные, но и здоровые дети. Периодически в центре проводятся совместные спортивные праздники для всех. В этом заключается большая инклюзивность — они вместе готовят общие спортивные номера, праздничную программу и в процессе учатся общаться друг с другом. Это позволяет ребенку с ОВЗ проще вливаться в социум, а здоровым детям относиться к своим особенным товарищам без предубеждения.