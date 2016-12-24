Тему школьных стрелков подняли на пресс-конференции по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма

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Помимо организованных экстремистских и террористических групп, появляются одиночки — школьные стрелки. Как правило, человек, который идет на такое ужасающее преступление, ничем не выделяется. Тихий и замкнутый — так чаще всего характеризуют стрелка знакомые. Такие люди часто подвергаются травле дома или в школе.
На пресс-конференции озвучили обращение к педагогам с просьбой пристально следить за обстановкой в классе. Главный внештатный психолог Министерства образования Республики Мордовия Ольга Литяйкина озвучила психологические основы такого поведения: «Они прекрасно распознаются в текущей образовательной среде — в школе, где ученик проводит большую часть жизни, и учебной 9, 11 лет, и большую часть учебного дня. У меня вопрос как раз к педагогам, насколько они внимательны к ситуации, как они классифицируют группу рисков в своих классах, кого они туда включают и как с этой группой риска работают».
Важно разговаривать с детьми и подростками, узнавать об их проблемах и страхах, поддерживать и создавать безопасное пространство. Педагогам и родителям нужно чаще проверять, в каких группах и пабликах состоит ребенок, какой контент он потребляет. Это поможет снизить количество преступлений экстремистской и террористической направленности.
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