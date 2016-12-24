Управление Роспотребнадзора по РМ открыло горячую линию по услугам такси и каршеринга

Вековая дата
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия сообщает, что в период с 14 по 25 ноября 2022 года будет работать горячая линия по услугам такси и каршеринга.
Специалисты Управления проконсультируют граждан и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, а также по безопасности пользования этой категорией услуг и условиям исполнения услуг.
Обращения будут приниматься по телефонам горячей линии 8 (8342) 232237, 8 (8342) 232451 с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.), в пятницу до 16 час. 45 мин., суббота и воскресенье – выходные.
Получить соответствующие консультации можно и при посещении общественной приемной Управления Роспотребнадзора по РМ (ул. Дальняя, 7а, г. Саранск) и Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» (ул. Дальняя, 1а, г. Саранск, тел. 8 (8342) 246268).
Также можно задать вопросы по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный) Единого консультационного центра Роспотребнадзора, функционирующего в круглосуточном режиме, без выходных дней.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва