Управление Роспотребнадзора по РМ открыло горячую линию по услугам такси и каршеринга

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия сообщает, что в период с 14 по 25 ноября 2022 года будет работать горячая линия по услугам такси и каршеринга.

Специалисты Управления проконсультируют граждан и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, а также по безопасности пользования этой категорией услуг и условиям исполнения услуг.

Обращения будут приниматься по телефонам горячей линии 8 (8342) 232237, 8 (8342) 232451 с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.), в пятницу до 16 час. 45 мин., суббота и воскресенье – выходные.

Получить соответствующие консультации можно и при посещении общественной приемной Управления Роспотребнадзора по РМ (ул. Дальняя, 7а, г. Саранск) и Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» (ул. Дальняя, 1а, г. Саранск, тел. 8 (8342) 246268).

Также можно задать вопросы по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный) Единого консультационного центра Роспотребнадзора, функционирующего в круглосуточном режиме, без выходных дней.