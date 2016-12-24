В Рузаевском районе 62-летний пенсионер на «Логане» сбил на пешеходном переходе своего сверстника

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По информации Госавтоинспекция республики, рано утром 14 ноября в Рузаевском районе пенсионер за рулем бюджетной иномарки сбил на пешеходном переходе своего сверстника.
Как сообщается, в 06 часов 40 минут на дороге Саранск – Рузаевка 62-летний водитель автомашины «Рено Логан» не предоставил преимущество в движении пенсионеру, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда, 62-летний пострадавший пешеход с различными травмами был госпитализирован в Рузаевскую центральную районную больницу.
По результатам освидетельствования установлено, что пожилой водитель за рулем находился трезвым.
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