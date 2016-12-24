Круглый стол о внедрении Национальной социальной инициативы для помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации

Социум

Помощь должна оказываться всем, кому она необходима. Особенное внимание — на людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Одна из рабочих встреч Агентства стратегических инициатив, которая прошла в Саранске — круглый стол о внедрении механизмов Национальной социальной инициативы для поддержки таких жителей страны. Обсуждали опыт региона-13 — алгоритм трудоустройства людей, освобождающихся из мест лишения свободы. Эта практика -  среди лучших в стране.

В Мордовии, как и в нескольких других регионах страны, успешно функционирует институт сервисных уполномоченных. Это проект Агентства стратегических инициатив. Его главная задача — оказывать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В рамках пилотного проекта человек может получить новую квалификацию в исправительном учреждении, а затем — выйдя из него, сразу устроиться на работу. 

Мордовия с большим вниманием следит за всеми проектами Национальной социальной инициативы. За это Гендиректор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила Главу республики. Она поделилась: сейчас идёт большая работа по выработке специального алгоритма для преодоления самых различных кризисных ситуаций, в которые попадают жители нашей страны. 

Беседа получилась конструктивной. Своим мнением делились эксперты АСИ, представители регионального кабмина. А также сотрудники органов социальной защиты, общественники, региональный сервисный уполномоченный, представители предприятий. И, конечно,  начальник УФСИН по Мордовии Леонид Мустайкин.

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