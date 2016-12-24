В Ичалковском районе в рамках нацпроекта отремонтировали один из самых крупных по протяженности участков

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Один из самых крупных по протяженности участков — автодорога «Саранск — Ромоданово — Большое Игнатово». Капитальный ремонт автомобильного участка здесь начался еще в мае и продлился до глубокой осени, до ноября. Его протяженность - 12 километров, начинается с поворота на село Оброчное и тянется до поворота на санаторий Алатырь.
Ремонт проводили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», инициированным Президентом Российской Федерации. Двенадцать километров трассы капитально отремонтировано более чем за полмиллиарда рублей. Дорожники расширили проезжую часть, проложили тротуар и сформировали «карманы» для остановок общественного транспорта.
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