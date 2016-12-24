В Саранске вечером 14 ноября на Химмаше, а таже в Луховке и Пушкино на два часа отключат холодную воду

Саранская мэрия информирует, что вечером 14 ноября во множестве жилых домов Октябрьского района будет временно ограничена подача холодной воды.

14 ноября с 23:00 до 01:00 15 ноября будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

Многоквартирные дома:

- р.п. Луховка, ул. Рабочая, д.17, д.19, д.21, д.21б, д.23, д.27, д.29, д.31, д.33;

- р.п. Луховка, ул. Заводская, д.1, д.2, д.3, д.5, д.5/2, д.6, д.9а, д.11, д.13;

- ул. Волгоградская, д.69, д.73, д.75/1, д.75/3, д.77, д.79, д.81, д.83, д.83б, д.85;

- ул. Севастопольская, д.2, д.2/1, д.3, д.17, д.19, д.21, д.23а, д.25/1, д.25а, д.25б, д .25в, д.27, д.27/1, д.27/2, д.27/3, д.27/4, д.27/5, д.27/6;

- ул. Сураева-Королева, д.1, д.3, д.5, д.7;

- ул. Тавлинская Набережная, д.3, д.5, д.7, д.9, д.2, д.4, д.6;

- ул. Ю.Святкина, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9;

- ул. Кочкуровская, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13;

- проспект Российской Армии,, д.2, д.2/2, д.2/3, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3/3, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18;



Частный сектор:

- р.п. Луховка, ул. Колхозная, с д.1-41;

- р.п. Луховка, ул. Первомайская, с д.1-д.52;

- р.п. Луховка, ул. Рабочая, с д.2-д.66;

- р.п. Луховка, ул. Мичурина, с д.1-67;

- р.п. Луховка, ул. Молодежная, с д.1а-д.28;

- р.п. Луховка, ул. Петербургского, с д. 1-д.16;

- р.п. Луховка, ул. Ботаническая, с д.1-14;

- р.п. Луховка, ул. Саровская, с д.1-д.15;

- р.п. Луховка, ул. Лодыгина, с д.1-д.15;

- р.п. Луховка, ул. Университетская, с д.1-д.22;

- р.п. Луховка, ул. Бахтина, с д.1-д.22;

- р.п. Луховка, ул. Парковая, с д.1- д.17;

- р.п. Луховка, ул. Рябова, с д.1- д.15;

- р.п. Луховка, ул. Зеленая, с д.1-д.23;

- п. Пушкино, ул. Заречная, с д. 1 по д.19;

- п. Пушкино, ул. Пушкина, с д. 1 по д.171;

- п. Пушкино, ул. Чкалова, с д.1 по д.150;

- п. Пушкино, ул. Луговая, с д. 1 по д.2;

- п. Пушкино, ул. Набережная, с д. 2 по д.8;

- п. Пушкино, Сельский переулок, с д. 5а по д.11а;

- п. Пушкино, переулок Чкалова, с д. 1 по д.2;

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.